Prinz Harry durfte Grab der Queen nur in letzter Minute und unter einer Bedingung besuchen

Die britischen Royals haben am ersten Todestag von Königin Elizabeth II. am vergangenen Freitag in verschiedenen Regionen des Landes an die Monarchin erinnert. Während König Charles III. und seine Frau Königin Camilla den Tag mit einem privaten Gedenken in Schottland verbrachten, waren Thronfolger William und seine Frau Kate am Freitag in Wales unterwegs. Auch Prinz Harry war für einen kurzen Abstecher im Land.