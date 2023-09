Fürstenfamilie hat Grund zum Feiern: Traumhochzeit in Monaco

Camille Gottlieb, die jüngste Tochter von Stéphanie von Monaco, teilte Aufnahmen von der kirchlichen Trauung in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram. Darunter ein Video, in dem das frisch getraute Paar unter Jubel die Kirche verlässt, ein Gruppenfoto des Brautpaares mit den wichtigsten Hochzeitsgästen und einen Schnappschuss von einem festlich geschmückten Saal und in Weiß dekorierten Tischen, wo offenbar das Hochzeitsdinner eingenommen wurde.