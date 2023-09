Charlène und Albert setzten nach angeblicher Trennung ein Zeichen

➤ Lesen Sie hier mehr: Fürstin Charlène von Monaco kehrt nach Südafrika zurück

Im Juli 2011 heirateten Fürst Albert II. und die südafrikanische Ex-Profischwimmerin Charlène Wittstock vor den Augen der Welt. Drei Jahre später kamen Erbprinz Jacques und Zwillingsschwester Gabriella zur Welt. Seitdem steht das Privatleben des Fürsten wieder mehr im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. So sorgte schon die monatelange räumliche Trennung des Paars im Jahr 2021 - die Fürstin hielt sich aus gesundheitlichen Gründen in ihrem Heimatland in Südafrika auf - für hartnäckige Spekulationen über eine Ehekrise.