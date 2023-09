Prinz Harrys Berufsbezeichnung warf bei Fußballspiel Fragen auf

Lionel Messi hat seine Erfolgsserie mit Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS auch beim amtierenden Meister Los Angeles FC fortgesetzt. Der argentinische Weltmeister steuerte am Sonntag zwei Vorlagen beim 3:1-Sieg in Kalifornien bei, es war für Miami wettbewerbsübergreifend das elfte Spiel ohne Niederlage in Folge. Die Tribüne war voller Prominenter: von Prinz Harry über Schauspieler wie Will Farrell, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson und Edward Norton bis hin zu Musik-Stars wie Selena Gomez.