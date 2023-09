Mutter: Sorge um David Beckhams Karriere wegen Victoria

Schon lange bevor sich David und Victoria Beckham persönlich kennenlernten, war der ehemalige Fußball-Profi in das frühere "Spice Girl" verknallt. "Als ich das Video zu 'Say You’ll Be There' sah, war ich hin und weg von ihr", gestand David Beckham einmal in einem Interview. "Sie war das perfekte Mädchen für mich. Ich wusste schon damals, wenn sie mich will, dann bleiben wir für immer zusammen." 1997 begegneten sich die beiden bei einer Charity-Veranstaltung zum ersten Mal im echten Leben - und es funkte. 1999 wurde geheiratet. Doch nicht alle waren zu Beginn begeistert, als David Beckham die Sängerin zu daten begann. Wie seine Mutter jetzt gestand, habe sich seine Familie zunächst Sorgen gemacht, David könnte seine Fußballer-Karriere wegen seiner Romanze mit dem Popstar aufs Spiel setzen.

Beckhams Familie fürchtete, er könnte seine Karriere ruinieren

In einem Trailer zur neuen Netflix-Dokumentation über den Fußballer mit dem Titel "Beckham" erzählt David Beckhams Mama, dass sie befürchtete, ihr Sohn würde "alles verlieren", als er anfing, mit Victoria auszugehen.