Ausgeplaudert: Der schäbige Ort, an dem erste intime Treffen der Beckhams stattfanden

"Wir trafen uns also auf Parkplätzen und das ist nicht so schäbig, wie es klingt", verteidigte Beckham den wenig romantischen Ort, an dem ihre ersten intimeren Begegnungen mit David stattgefunden haben.

Die neue vierteilige Netflix-Serie dokumentiert das Leben von David Beckham und seine Sportlerkarriere, die ihn zu einem der bekanntesten Fußballer machte.

Victoria und David Beckham trauten sich am 4. Juli 1999 auf dem Schloss Luttrellstown in Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Beckhams haben zusammen drei Söhne: Brooklyn, Romeo und Cruz sowie eine Tochter namens Harper.