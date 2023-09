"Flirtende Signale": Körpersprache-Experte über Kates Auftritt ohne William

Während sich der britische Thronfolger Prinz William in New York für den Umweltschutz starkmacht, hält seine Ehefrau Catherine in Großbritannien die Stellung - und das macht sie laut Adels-Kennern mit Bravour. Diese Woche besuchte die Prinzessin von Wales unter anderem einen Luftwaffenstützpunkt der Royal Navy in Somerset. Dabei habe sie laut einem Körpersprache-Experten "beständiges Selbstvertrauen" an den Tag gelegt.

Kate beim anderen Geschlecht sehr beliebt

Darren Stanton, Experte für Körpersprache, verglich Kates Auftritt mit Williams Verhalten bei seinem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

