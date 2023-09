Prinz William ging im Central Park joggen - und niemand merkte es

Der britische Thronfolger Prinz William hat bei seinem ersten Besuch in New York seit fast einem Jahrzehnt den Tatendrang der Amerikaner und Amerikanerinnen gelobt. "Niemand kann Optimismus und Erfindungsreichtum besser als das amerikanische Volk", teilte William am Montag in einer Pressemitteilung des Kensington Palace mit. William traf sich auch mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und besprach mit ihm stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise.

