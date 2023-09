Der Prinz in New York: Warum William durch den East River watete

William gibt in New York 15 "Earthshot"-Finalisten bekannt William kam am Montag mit einem Linienflug am Flughafen Newark an. In einer vom Kensington Palace geteilten Erkl√§rung l√§sst er verlautbaren: "Es ist so sch√∂n, wieder in den Vereinigten Staaten zu sein. Niemand ist so optimistisch und einfallsreich wie das amerikanische Volk, daher ist es nur richtig, dass wir die diesj√§hrigen Earthshot-Finalisten in New York City vorstellen." "Unsere Generation" k√∂nne nund "mutige Ma√ünahmen", die es brauche, "um Ver√§nderungen in Richtung einer gesunden und nachhaltigen Zukunft herbeizuf√ľhren", so William weiter.

Bei einem seiner ersten Termine besichtige William ein Projekt, das zur Wiederbelebung der Wasserstra√üen rund um die Stadt beitr√§gt. Das Billion Oyster Project setzt sich etwa f√ľr die Wiederherstellung der Austernriffe im New Yorker Hafen ein. Die einst florierenden Riffe bieten Lebensraum f√ľr zahlreiche Tiere, filtern Wasser und tragen dazu bei, die K√ľsten von New York City vor Sturmsch√§den zu sch√ľtzen. Seit 2014 habe das Projekt laut People daf√ľr mit Hilfe von etwa 11.000 Studierenden und 15.000 Freiwilligen 122 Millionen Austern in Hafenn√§he ausgelegt. Auch William packe an und bewies vollen K√∂rpereinsatz, als er durch den East River watete. Sehen Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken mehr Fotos von William bei der Arbeit: