William wurde mit 12 ungewöhnliches Verbot erteilt & George droht gleiches Schicksal

Derzeit darf Prinz William mit seinen drei kleinen Kindern noch in demselben Flugzeug reisen, da diese noch klein sind, aber das wird sich in den kommenden Jahren ändern. Sein ältester Sohn George, derzeit noch zehn, wird in zwei Jahren zwölf. Auch er wird als Thronfolger künftig wohl von dieser Regel betroffen sein und wird in Zukunft getrennt von seinem Vater fliegen.

Es bleibt abzuwarten, ob George weiterhin mit seiner Mutter Catherine und seinen Geschwistern reisen wird, während sein Vater ein anderes Flugzeug nutzt, oder ob der Zweite in der Thronfolge allein dann wie einst sein Papa alleine wird.