Berichte um angebliche Ehekrise: Ein Detail soll das Gegenteil beweisen

Bei der sechsten Ausgabe der Invictus Games waren von 10. bis 16. September mehr als 500 Teilnehmende aus 21 Ländern angetreten. Etwa 140.000 Menschen besuchten die Spiele, um sich die Wettkämpfe anzusehen.

Zum Abschluss der von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten hatte sich Harry bei Deutschland bedankt. Auf Deutsch sagte er am Samstagabend während der Abschluss-Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena: "Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele." Es war das erste Mal, dass die Spiele in Deutschland stattfanden.