Krisengerüchte: Hinter Harry und Meghan liegt "Monat aus der Hölle"

Ablehnung sollen Harry und Meghan auch nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr erfahren haben. Der Zeitung Daily Mail zufolge sollen die beiden geplant haben, nach der Trauerfeier "per Anhalter" mit der Air Force One zurück in die USA zu fliegen. Ihr Wunsch sei vom Weißen Haus aber schnell abgeweisen worden.

"Es hätte eine solche Aufregung verursacht (...) und die Beziehungen zum Palast und zum neuen König belastet", so eine namentlich nicht genannte Quelle. Offiziell bestätigt wurden die Berichte bislang nicht.US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill waren mit dem Präsidentenflugzeug nach Großbritannien gereist, um an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Harry und Meghan waren zum Zeitpunkt des Todes der Queen zufällig da, da sie geplant hatten, an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen.