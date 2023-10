Der leere Sitzplatz bei Prinzessin Eugenies Hochzeit hatte besonderen Grund

Fünf Ehejahre haben die britische Prinzessin Eugenie und ihr langjähriger Partner Jack Brooksbank schon hinter sich: Am 12. Oktober begingen sie ihren Hochzeitstag.

Eugenie trug ein schlichtes, weißes Kleid mit weitem V-förmigem Ausschnitt. Auf dem Kopf hatte sie ein mit Smaragden und Diamanten besetztes Diadem. Sie wurde von ihrem Vater, dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew, in die St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor geführt, bevor sie mit Brooksbank unter den Augen von 850 geladenen Gästen Ringe tauschte. Ein Detail fiel auf: In der Kirche blieb der Platz neben Andrew in der ersten Reihe frei.

