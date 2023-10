Konkurrenz für Harry & Meghan: Wie William und Kate versuchen, die USA zu erobern

Sie haben dem britischen Königshaus und damit auch Großbritannien den Rücken gekehrt, um in den USA ein neues, unabhängiges Leben anzufangen und eine eigene Karriere aufzubauen. Doch während Prinz Harry und Herzogin Meghan bisher als die einzigen in den USA tätigen royalen Superstars galten, könnten sie schon bald in den Vereinigten Staaten Konkurrenz von Prinz William und Prinzessin Catherine bekommen, wird berichtet.

William und Kate wollen sich in USA als Marke etablieren

Laut dem britischen Mirror sollen der Prinz und die Prinzessin von Wales darauf aus sein, in Zukunft auch in Amerika mehr an Prominenz zu gewinnen. Berichten zufolge soll das Ehepaar vor Kurzem auch einen Markenantrag in den Vereinigten Staaten einreicht haben.

