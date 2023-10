Harry und Meghan "streiten" sich über wichtigen Aspekt ihres Lebens

Das Paar war kürzlich Gastgeber des Elterngipfels der Archewell Foundation in New York, wo sie sich mit Eltern trafen, deren Kinder an den Folgen psychischer Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien gestorben waren. Judi James, Expertin für Körpersprache, stellte gegenüber The Mirror fest, dass sich Harrys Körpersprache im Zuge des Gipfeltreffens verändert und er sich sichtlich "unwohl" gefühlt habe, als wolle er nicht die Kontrolle übernehmen.

"Bei der Veranstaltung in New York wirkte er aufgrund seiner Haltung [...] unbehaglich. Er saß in einer unangenehmen Position", analysierte James den Auftritt. "Während er sprach, rieb er auch mehrmals mit der Hand seinen Oberschenkel auf und ab. Die seltsame Selbsttröstungsgeste kann verständlicherweise unbewusst sein, aber sie wurde so oft wiederholt, dass er sich bewusst gewesen sein muss, was er tat."

Meghan hingegen wirkte souveräner.