Meghans peinlicher Mikrophon-Fauxpas bei Kevin Costners Charity-Event

Herzogin Meghan ist bei einem Charity-Event in Kalifornien am Freitag ein kleines Missgeschick auf der B√ľhne passiert - das nun im Internet die Runde macht. Prinz Harry und Meghan unterst√ľtzten Kevin Costner bei einer Wohlt√§tigkeitsveranstaltung mit dem Titel "One805 Live!", die der Filmstar auf einem Polofeld auf dem Gel√§nde seines luxuri√∂sen Anwesens in Santa Barbara veranstaltet hat.

Meghans Mikrophon-Panne auf Video festgehalten

Harry und Meghan wurden als besondere G√§ste auf der B√ľhne vorgestellt und Meghan hatte die Aufgabe, Costner einen Ehrenpreis zu √ľberreichen.

Der Moment, in dem Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry die B√ľhne betraten, wurde auf Video festgehalten. Meghan greift scheinbar nach einem Mikrophon, das eine Moderatorin in der Hand h√§lt. Diese will es aber nicht an sie √ľbergeben und nimmt es ihr wieder weg.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: B√∂ses Ger√ľcht um Herzogin Meghans pl√∂tzlichen Gewichtsverlust