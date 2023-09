Die einzige Person, die Harry und William einander wieder näher bringen könnte

Immer wieder wurde berichtet, dass es stattdessen Prinzessin Kate ist, die sich als Friedenstifterin zur Verfügung stellt. Dem widerspricht Burrel. Er glaubt nicht, dass sich Kate aktuell für eine Annäherung der zerstrittenen Familienmitglieder einsetzt, da zu viel passiert sei.

Burrell: Kate verletzt

Trotzdem sei Kate die einzige Person, "die eine schwache Chance auf eine Versöhnung zwischen den Burschen hat", so Burrel zu The Mirror. Er glaube aber nicht, dass Kate dazu bereit sei, Harry und Meghan wieder in der Familie willkommen zu heißen. "Es wurde so viel gesagt und Menschen wurden verletzt. Ich denke nicht, dass jetzt wieder alles gut gemacht werden kann. Das wird einige Zeit dauern", so der einstige Palast-Insider. "Die Royals sind nicht einfach und nicht nachsichtig. Wenn etwas passiert, ziehen sie die Zugbrücke hoch und man kommt nicht mehr hinein."