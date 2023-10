Meghan heuert neues Team an: Die Pläne der Herzogin

"Es ist noch nichts festgeschrieben, aber das Vielversprechendste für alle scheint zu sein, dass Meghan und Harry wichtige Themen durch Dokumentationen hervorheben und Aufmerksamkeit erregen und Spenden sammeln", erklärte der Insider.

Experte: Meghan muss ihre Zukunft sorgfältig planen

Ein Unterhaltungsexperte hat erst vor Kurzem prognostiziert, dass der Herzogin von Sussex in Bezug auf ihre berufliche Zukunft ihre bisher herausforderndste Zeit bevorstehe. "Meghan steht vor einem Dilemma in Bezug auf ihre Zukunft", hielt Unterhaltungs-Profi Mark Boardman gegenüber dem Magazin OK! fest. "Dies werden für sie die anspruchsvollsten 12 Monate sein, da sie herausfinden muss, wo sie in der Unterhaltungswelt steht." Auch Autor und Royal-Experte Duncan Larcombe hat die momentane Situation der Sussexes kommentiert. Er ist der Meinung, dass der beste Weg für Harry und Meghan derzeit darin bestehe, vom Erfolg der diesjährigen Invictus Games zu profitieren.