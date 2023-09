Herzogin Meghan stehen "bisher herausforderndsten 12 Monate" bevor

"Meghan steht vor einem Dilemma in Bezug auf ihre Zukunft", stellt Boardman gegenüber dem Magazin OK! fest. "Dies werden für sie die anspruchsvollsten 12 Monate sein, da sie herausfinden muss, wo sie in der Unterhaltungswelt steht."

Vor der Herzogin von Sussex stehen "große Herausforderungen und alle sind gespannt, was sie als Nächstes tut".

Meghans Memoiren könnten nach hinten losgehen

Es gab etwa Spekulationen darüber, dass Meghan bald ihre Memoiren veröffentlichen könnte, doch der Unterhaltung-Experte würde Meghan dazu raten, sorgfältig über ihren nächsten Schritt nachzudenken.