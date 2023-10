Druck wächst: Charles vor schwieriger Entscheidung über Kate und William

William und Kate müssen in den sauren Apfel beißen

Der britische Adelsexperte Richard Fitzwilliams gab kürzlich gegenüber Express.co.uk an: "Nach dem Tod der Königin und nachdem die Sussexes (wie Harry und Meghan auch genannt werden) und Andrew ihre königlichen Verpflichtungen aufgegeben hatten, kündigte der Palast eine Überprüfung der königlichen Schirmherrschaften an. Da (...) es nur vier arbeitende Royals unter 70 Jahren gibt, ist mit weniger Auftritten im Zeichen der Krone zu rechnen." Kate und William seien aber "in der einzigartigen Position, das Profil all jener zu stärken, für die sie sich einsetzen". Auch gelten sie als das "moderne" Gesicht der Monarchie.

Übrigens: Charles III. hat in seinem ersten Jahr als König weitaus mehr Termine übernommen als seine Mutter Queen Elizabeth II. zu Beginn ihrer Regentschaft. Der Monarch habe bisher an 161 Tagen mehr als 550 offizielle Verpflichtungen gehabt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA Anfang September. Elizabeth hingegen absolvierte im ersten Jahr nach ihrer Thronbesteigung an 157 Tagen etwas mehr als 400 Termine und reiste auch deutlich weniger als ihr Sohn.