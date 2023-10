Klum teilt Badeanzug-Fotos aus Teenagerjahren - auch sie musst das Posen erst lernen

Nicht nur in der Model-Branche hat sich Heidi Klum einen Namen gemacht, die gebürtige Deutsche gilt schon lange auch als äußerst smarte Unternehmerin und Erfolgs-Moderatorin. 1992 ist sie mit der Teilnahme am Wettbewerb "Model '92", der in der RTL-Show "Gottschalk Late Night" stattfand, entdeckt worden. Auf Instagram gab Klum jetzt einen Einblick in die Anfänge ihrer Modelkarriere und postete Badeanzugbilder von sich aus jenem schicksalhaften Jahr, in dem sie als Model entdeckt worden ist.

Heidi Klum teilt Bewerbungs-Fotos aus dem Jahr 1992

Auf den auf Instagram geteilten Bildern posiert eine 19-jährige Heidi Klum in diversen Badeanzügen. Geknipst wurden die Bilder für ihre Bewerbung für einen Wettbewerb in ihrem Heimatland Deutschland. Auf einigen der Fotos lächelt Heidi, auf anderen wiederum blickt sie ernst in die Kamera. So gekonnt wie heute posierte sie damals aber noch nicht.

➤ Lesen Sie hier mehr: Heidi Klum: Zwei Eigenschaften, die ihr den Karriere-Start erschwerten