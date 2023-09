Heidi Klums Erfolgsrezept - und ihr ehrgeiziges Streben nach Anerkennung

Heute zählt Heidi Klum zu den wohl bekanntesten Gesichtern im Fashion-Business. Aufgewachsen ist sie in bescheidenen Verhältnissen, in Bergisch Gladbach bei Köln. Dass sie das Zeug zum Star hat, stellte sich aber schon früh heraus. Denn Klum war niemals schüchtern und suchte schon in jungen Jahren das Rampenlicht.

Heidi Klum: "Ich wollte immer auffallen"

Ihre erste Bühnenerfahrung machte Klum als Tänzerin. "Bei meinen Auftritten wollte ich immer vorne mit dabei sein. Wenn mein Tanzlehrer mich in die zweite oder dritte Reihe gesteckt hat, wurde ich sauer", erzählte vierfache Mutter jetzt im Interview mit dem Magazin People. "Ich wollte vorne sein, damit meine Eltern ein paar schöne Fotos von mir machen können, und das hat mir einfach gefallen. Ich dachte immer: 'Ich bin nicht hier, um mich wohl zu fühlen und mich anzupassen. Ich wollte immer auffallen."

