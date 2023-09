Cindy Crawford gibt seltenen Einblick in Beziehung mit Richard Gere

Cindy Crawford gehörte über viele Jahre zu den weltweit am meisten fotografierten Supermodels. Auftritte hatte sie auch in Filmen und in Musikvideos - beispielsweise von Taylor Swift. Ihr Privatleben hielt sie dabei großteils der Öffentlichkeit fern. In einer neuen AppleTV+-Dokumentation gibt sie nun einen seltenen Einblick in ihre frühere Beziehung mit Schauspieler Richard Gere. Sie habe sich dem wesentlich älteren Hollywoodstar anpassen wollen, sagt sie.