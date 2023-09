Cindy Crawford macht Oprah Vorwürfe für entwürdigende Behandlung in ihrer Show

Nachträglich habe sie über diese für sie unangenehme Situation gedacht: "Oh mein Gott, das war wirklich nicht in Ordnung. Vor allem von Oprah!"

An anderer Stelle in dem Clip richtet Winfrey mehrere Fragen den Modelagentur-Vetreter, der im Namen von Cindy sprach. Als Oprah ihn fragte, ob die Agentur das Model einer "Trainingsphase" unterziehen müsse, antwortet er: "Bei Cindy war es eher psychologisch gesehen nicht sicher, ob sie wirklich modeln wollte. Nach und nach wächst ihr Ehrgeiz."

"Sie bekommt ein Gespür, und das sage ich jetzt in dieser Sendung: Wenn sie will, kann sie die Nummer eins in der Branche sein", hört man Casablancas über Oprah sagen.

In der Doku-Serie betont Crawford, wie hart sie in den frühen Tagen ihrer Karriere daran gearbeitet hat, sich einen Namen in der Branche zu machen. An anstrengenden Tagen sei sie oft vor Hunger "ohnmächtig" geworden.