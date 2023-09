Heidi Klum: Zwei Eigenschaften, die ihr den Karriere-Start erschwerten

Heidi Klum wurde 1992 als Model entdeckt und gilt mittlerweile seit Jahrzehnten als eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Fashion-Business. Gegenüber dem Magazin People verriet die gebürtige Deutsche jetzt aber, dass nicht alle ihrer Eigenschaften zunächst gerne gesehen wurden - und ihr den Einstieg ins Modelleben erschwerten.

Klum: "Ich war zu kräftig, um in die Kleidung zu passen"

Die Laufsteg-Castings seien hart gewesen, erinnerte sich Klum im Interview mit dem US-amerikanischen Blatt.

"Außerdem war ich zu kräftig, um in die Kleidung zu passen", sagte sie über ihre damals oft als zu kurvig angesehene Figur, die ihr 1997 die Tür zu einem langjährigen Vertrag mit "Victoria's Secret" öffnen sollte.

