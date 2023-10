Die wahren Gefühle der Queen gegenüber Camilla und der "Deal hinter den Kulissen"

➤ Lesen Sie hier mehr: Camilla trauert um erste große Liebe: Wie die stürmische Romanze damals endete

Adelsexperte: Queen schloss Camilla spät ins Herz

Adelsexperte und Autor Christopher Andersen ("The King: The Life of Charles III"), behauptet, selbst Queen Elizabeth II. sei früher kein Fan von Camilla gewesen. Im "Royal Report"-Podcast gab er im vergangenen Jahr an: "Die Königin verabscheute Camilla. Besonders, weil sie ihr einen Strich durch die Rechnung machte. Durch Camilla wurde die Monarchie sozusagen an den Rand der Zerstörung gebracht."

Die Queen habe Camilla in den ersten Jahren mit Vorsicht genossen, in den späteren Jahren ihres Lebens aber ein vertrautes Verhältnis aufgebaut. Es habe "acht Jahre" gedauert, bis Charles alle davon überzeugt hatte, Camilla als seine Frau zu akzeptieren, so Andersen. Damit ihm das gelingt, habe er viele Hürden überwinden müssen.