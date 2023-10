Trotz Meghans Veto: Prinz Harry in London heimlich auf Haussuche

Vor allem, da er durchaus berufliche Ambitionen in England verfolgen soll. "Hier gibt es in dieser Hinsicht noch viel zu tun in Bezug auf Wohltätigkeitsorganisationen, und es gibt in der Zukunft sicher Gelegenheiten, bei denen er noch ein bisschen öfter hier sein möchte", hatte Harrys Freund ausgeplaudert.

Angeblich ist Harry bereits auf Haussuche in England

Jetzt dringen Gerüchte aus dem Umfeld der Sussexes, dass der König Charles' jüngerer Sohn inzwischen mit der Suche nach einer Immobilie in der Nähe von London begonnen haben soll, um eine neue Basis in Großbritannien zu finden - auch wenn er damit Auseinandersetzungen mit Meghan in Kauf nehmen habe müssen.

