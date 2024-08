T-Shirt statt Statement: So reagiert Taylor Swift nach der Terror-Absage in Wien

US-Superstar Taylor Swift ist nach den Konzertabsagen in Wien wieder zurück auf der Bühne. Die 34-Jährige eröffnete am Abend ein Konzert im Londoner Wembley-Stadion, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Vergangene Woche waren drei Auftritte des Popstars in Wien abgesagt worden, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen. Der 19 Jahre alte Hauptverdächtige bestritt die Vorwürfe zuletzt. Auch zwei weitere Männer wurden festgenommen. Swift äußerte sich dazu in der Öffentlichkeit bisher nicht.

T-Shirt statt Statement

Und auch in London gab es am Donnerstag-Abend kein mündliches Statement von ihr. Die einzige Reaktion auf die Ereignisse der letzten Tage war ein T-Shirt, das sie während ihres Hits "22" trug. "A lot going on at the moment", zu Deutsch: "Im Moment geht eine Menge ab" war da zu lesen.