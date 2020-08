"Promi Big Brother" 2020: Wer ist eigentlich Adela Smajic?

Sat.1 lässt ab Freitag (20.15 Uhr) eine neue Schar mehr oder minder Prominenter in sein "Promi Big Brother"-Haus einziehen, das fleißige Arbeiter in Kleinarbeit im eher schmucklosen Köln-Ossendorf zusammengezimmert haben. Wobei Haus es gar nicht richtig trifft: Diesmal ist es eine Welt, wenn auch in überschaubarer Größe von etwas mehr als 700 Quadratmetern. Eine Märchenwelt. Wer im Duden das Wort "Märchen" nachschlägt, findet dort diese Erklärung: Ein Märchen sei eine Erzählung, "in der übernatürliche Kräfte und Gestalten in das Leben der Menschen eingreifen und meist am Ende die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden".

Gedanklich ist man damit beim Personal 2020 angekommen. Möchte man gehässig sein, könnte man sagen: Der Zusatz "Promi" ist das eigentliche Märchen, das "Big Brother" diesmal erzählt. Es sind schon recht viele Namen dabei, bei denen sich selbst Trash-TV-Nerds am Kopf kratzen. Zu den diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen:

Wer ist Adela Smajic?

2018 war Adela Smajic die Schweizer "Bachelorette". Zwar vergab sie ihre letzte Rose, doch die Beziehung zum Auserwählten hielt nicht lange. Aktuell arbeitet die Tochter von FC-Basel-Fußballer Admir Smajic als selbständige Produzentin und ist bei einem Schweizer Sender als Wettermoderatorin tätig.