Spenden-Skandal: Charles' Beziehung zu Harry hat "absoluten Tiefpunkt" erreicht

Selbst zu Weihnachten scheint sich keine Versöhnung anzubahnen: Die Beziehung zwischen Prinz Charles und seinem Sohn Harry soll nach dem jüngsten Statement des Herzogs von Sussex einen absoluten "Tiefpunkt" erreicht haben, wie eine palastinterne Quelle gegenüber der britischen Sun verrät. Vater uns Sohn sollen seit Monaten "kaum miteinander gesprochen" haben, heißt es. Jetzt hat sich Prinz Harry erneut öffentlich gegen Charles aufgelehnt.

Bereits das brisante Oprah-Interview der Sussexes und Harrys wiederholte Aussagen über seinen Ausstieg aus der ersten Reihe der Royals sollen Thronfolger Charles "zutiefst schockiert und verletzt" haben. Am Sonntag sollen die Spannungen zwischen Prinz Harry und seinem Vater weiter eskaliert sein. Der Grund: Harry äußerte sich in einem Statement zu den Verbindungen des britischen Königshauses zu dem saudischen Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.

Prinz Harry äußerte sich zu royalem Spenden-Skandal

In den vergangenen Jahren soll der Milliardär Wohltätigkeitsspenden in der Höhe von 1,5 Millionen Pfund (ca. 1,8 Millionen Euro) an die "Prince’s Foundation" gezahlt haben. Dafür habe er royale Ehrungen erhalten. So soll Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz der Ritterschlag in Aussicht gestellt worden sein. 2016 wurde der Unternehmer im Rahmen einer privaten Zeremonie von Prinz Charles als CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) ausgezeichnet.