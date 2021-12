Skurriler Grund, warum William Herzog von Cambridge wurde und nicht Prinz Edward

Herzogin Camilla wurde zuerst an der Dumbrells School in Sussex ausgebildet und besuchte dann die Queen's Gate School in South Kensington. Später besuchte sie das Mon Fertile-Gymnasium in der Schweiz und studierte nach dem Schulabschluss Französisch und Französische Literatur am Institut Britannique in Paris. Nach ihrer Ausbildung arbeitete Prinz Charles' zweite Frau zunächst als Sekretärin für verschiedene Firmen, später war sie als Empfangsdame für die Dekorationsfirma Sibyl Colefax & John Fowler in Mayfair tätig. Prinz Charles und Camilla haben im April 2005 standesamtlich geheiratet. Damals wurde Camilla, die seit ihrer Hochzeit mit dem Thronfolger als Senior Royal für das Königshaus im Einsatz ist, der Titel Herzogin von Cornwall verliehen.