Beatrice und Eugenie verkracht: Böses Blut wegen royaler Taufe

Ende November wurden die Söhne von Zara Tindall und Prinzessin Eugenie im Rahmen einer royalen Doppel-Taufe getauft. Ehrengast bei der Zeremonie war Queen Elizabeth II., die sich trotz gesundheitlicher Probleme die Taufe ihrer Enkel nicht entgehen ließ.

Beatrice und Eugenie: Dicke Luft bei royaler Taufe

Prinzessin Eugenie hatte am 9. Februar 2021 ihren Sohn August Philip Hawke zur Welt gebracht, der direkt hinter seiner Mama den Platz 12 der britischen Thronfolge einnimmt. Zara Tindall, wie Eugenie ebenfalls Enkelin der britischen Monarchin, ist im März mit der Geburt ihres Sohnes Lucas Philip Tindall zum dritten Mal Mama geworden. Die beiden Buben wurden gemeinsam in der All Saints Chapel in Windsor getauft.

Die Taufzeremonie hätte eigentlich Grund zur Freude gegeben. Doch das Event wurde von einem Schicksalsschlag überschattet. George Brooksbank, der Vater von Eugenies Ehemann Jack Brooksbank und Schwiegervater von Prinzessin Eugenie war nur wenige Tage zuvor an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben. Zudem soll ein Streit zwischen Eugenie und ihrer Schwester hinter den Kulissen für dicke Luft gesorgt haben.