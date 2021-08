Prinzessin Eugenies größter Streit mit Beatrice

Einem britischen Medienbericht zufolge sollen die Prinzessinnen kürzlich auch wegen der angespannten Familiensituation nach dem Rückzug Prinz Harrys und Meghans aus der ersten Reihe des britischen Königshauses "aneinander geraten" sein. Demnach sollen Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank aufgrund eines konkreten Vorfalles verärgert über Beatrice gewesen sein: Diese hatte "ausgerechnet" am dritten Hochzeitstag von Meghan und Harry am 19. Mai ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Eine Entscheidung, die von Schwester Eugenie offenbar alles andere als gut aufgenommen wurde: "Eugenie steht Meghan immer noch sehr nahe, ebenso wie Jack, und sie finden es wirklich unfair, an diesem Tag Schlagzeilen zu machen. Eugenie hat die Entscheidung, Meghan und Harry an ihrem Hochzeitstag nicht glänzen zu lassen, nicht gutgeheißen", zitiert die britische Zeitung The Mirror eine angebliche Quelle aus Palastkreisen.

Das erste Kind von Prinzessin Beatrice soll im Herbst zur Welt kommen. "Beide Familien sind hocherfreut über die Neuigkeiten", teilte der Palast per Twitter mit. Beatrice und Eugenie sind die Töchter des zweitältesten Sohns der Queen, Prinz Andrew, und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson. Beatrice' Baby wird das zwölfte Urenkelkind der Queen sein.

Eine große Belastung dürften aber für Eugenie und ihre Schwester aber zuletzt vor allem die Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Vater gewesen sein. Eine US-Amerikanerin behauptete, der Prinz habe sie als Minderjährige missbraucht. Der 61-Jährige lässt daher bis heute alle royalen Pflichten ruhen. In der Öffentlichkeit ist Andrew, der früher als "Randy Andy" (geiler Andy) verspottet wurde, so gut wie gar nicht mehr präsent. Bei der Hochzeit seiner ältesten Tochter Beatrice im vergangenen Sommer war er auf den offiziellen Fotos ebenfalls nicht zu sehen. Beatrice und Edoardo hatten ohne öffentliche Ankündigung und im engsten Familienkreis geheiratet, nachdem sie ihr Jawort coronabedingt verschieben mussten.