Prinzessin Eugenie hat sich zu den Schlagzeilen um ihren Mann bisher nicht geäußert. Dafür wurde Brooksbank von seiner Schwiegermama, Sarah Ferguson, verteidigt. In der BBC-Sendung "The One Show" bestätigte Eugenies Mutter, dass es sich bei dem illustren Bootsausflug um eine rein berufliche Veranstaltung gehandelt habe. "Jack arbeitet als Botschafter für Casamigos und er hat seinen Job gemacht, und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das Jack zuliebe klarstellen", sagte "Fergie" und schwärmte auch sonst in höchstenTönen von Brooksbank.

Eugenies Mann ist Brand Manager der Tequila-Marke "Casamigos", die ein Sponsor der Unicef-Sommergala ist, die am Wochenende stattfand. Brooksbank nahm Berichten zufolge am Samstag im Rahmen der Reise an einem Wohltätigkeitsball der Unicef ​​Summer Gala teil. Der Capri-Trip von Eugenies Mann war demnach rein geschäftlich.