Meghans 40er: Royals gratulieren - und lösen hitzige Debatte aus

Prinz Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan, feiert am 4. August ihren 40. Geburtstag. Es sei eine ruhige Feier geplant, plauderten Freunde aus. Die Party hätte eigentlich größer ausfallen soll, was aufgrund der andauernden Corona-Pandemie dann aber unterlassen worden sein woll. Meghan und Harry haben sich anlässlich des runden Geburtstags der Herzogin von Sussex bisher nicht zu Wort gemeldet. Dafür gratuliert die Königsfamilie in den sozialen Medien. Von den zuvor kolportierten Spannungen zwischen dem Palast und den Sussexes ist dabei nicht die Spur. Die Reaktionen vonseiten der Royal-Fans auf die Glückwünsche könnten jedoch nicht unterschiedlicher ausfallen.

Queen gratuliert mit Meghan-Collage

Die Queen ließ auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family in einer Instagram-Story eine Collage aus Pressefotos von Meghan veröffentlichen, mit Fotos die entstanden sind, als die ehemalige Schaspielerin noch offizielles, ranghohes Mitglied der königlichen Familie war. Auch auf Twitter gratulierte die Monarchin - obwohl sie zuletzt nach der Ankündigung von Harrys Memoiren, die im kommenden Jahr erscheinen sollen, äußerst grantig gewesen sein soll. "Wünsche der Herzogin von Sussex heute alles Gute zum Geburtstag", ließ Elizabeth II. verlautbaren.