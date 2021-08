Ausgeplaudert: So will Herzogin Meghan ihren 40er zelebrieren

Am 4. Juni machte die Geburt von Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor das Glück von Prinz Harry und Herzogin Meghan komplett. Nun hat das Paar erneut Grund zu feiern: Meghan wird am 4. August 40 Jahre alt. Wie die Herzogin von Sussex ihren runden Geburtstag feiern will, meinen Insider zu wissen.

Ausflug mit Harry und den Kindern?

Page Six berichtet unter Berufung auf eine Quelle, dass Meghan am Mittwoch einen eher zurückhaltenden Geburtstag begehen werde. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie von ihrem Mann Harry zu einem intimen Ausflug entführt werden könnte. Obwohl noch nicht bekannt ist, welche genauen Pläne Harry für seine Frau hat, sollen Bekannte behaupten, dass es gibt viele Orte in der Nähe ihres 14,5-Millionen-Dollar-Hauses in Montecito geben würde, an die Harry seine Familie mitnehmen könnte. An und für sich sei aber keine große Party geplant.

Geplante Geburtstags-Party soll ins Wasser fallen

Zuvor wurde gemunkelt, dass Meghan eine größere Feier plane. Ursprünglich soll Meghan eine Party mit Meghan rund 65 Gästen vorgeschwebt haben. Die Planung des Festes soll der Party-Planer von Meghans Freundin Oprah Winfrey, Colin Cowie, übernommen haben. "Megan will eine kleine Party", hatte ein Insider gegenüber Mirror berichtet. "Etwa 65 Personen sind eingeladen, darunter ihre engsten Freunde und Familie. Colin wurde ihr von Oprah empfohlen, die immer tolle Partys veranstaltet." Stattfinden hätte die Party wohl auf dem Gelände der Sussex-Villa in Santa Barbara sollen. "Die Feier wird eher zu Hause stattfinden, als in einem Restaurant. Harry und Meghan sind auf ihre Privatsphäre bedacht. Es wäre schwierig, diese an einem öffentlichen Ort zu gewährleisten", hatte Adels-Kennerin Ingrid Seward gemutmaßt.