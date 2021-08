Seit 24 Jahren in Therapie: Sarah Ferguson spricht über ihre schlimmste Phase

In einem Interview, in dem sie ihren Roman "Her Heart for a Compass" bewirbt, hat Sarah Ferguson über ihre mentalen Probleme gesprochen, mit denen sie aufgrund der Berichterstattung über ihre Person zu kämpfen hatte - und manchmal immer noch hat.

Sarah Ferguson über verletzende Schlagzeilen

Sie sei früher sehr verletzt und unsicher gewesen, erzählte "Fergie" gegenüber dem Hello!-Magazin, als sie sich mit der weiblichen Hauptfigur aus ihrem Buch verglich. "Eine Zeit lang hatte ich keine Ahnung, wer ich war. Ich habe den wundervollsten Mann geheiratet – es war der glücklichste Tag meines Lebens, ich habe es geliebt zu heiraten, und es war so eine Liebesgeschichte und er ist so ein guter Mann", sagte sie über ihren Ex-Mann, Prinz Andrew. "Aber dann, ungefähr im September 1988, begann es sich zu ändern."

Damals sei sehr viel über die "böse Fergie" berichtet worden. "Aber das Schlimmste daran war, dass ich jedes Wort davon glaubte. Jedes Mal, wenn jemand etwas Böses sagte, glaubte ich es, weil ich so sensibel und unsicher war und ich kam nicht damit klar wer diese Person war", sagte die heute 61-Jährige über die Art und Weise wie sie früher von der Presse dargestellt wurde.

Wegen der jahrelangen, verletzenden Schlagzeilen und Problemen, die aus ihrer Kindheit herrührten, wie ihrer Angst vor dem Verlassenwerden, habe sie schlussendlich eine Therapie in Anspruch genommen, die sie bereits seit über zwei Jahrzehnten macht. "Ich hatte und habe psychische Probleme, an denen ich buchstäblich jeden Tag arbeite, wirklich, und ich bin seit 24 Jahren in Therapie", so Fergie unerwartet offen. "Manchmal spreche ich wöchentlich mit meinem Therapeuten", so die Herzogin von York. Manchmal versuche sie "schnell, die Negativität der Dämonen meines Geistes zu verstehen."