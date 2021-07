Sarah Ferguson schlägt mit 61 neues Kapitel in ihrem Leben auf

"Einfach Sarah sein"

Bei der Selbstfindung hätten ihr die Recherchen zu ihrem Debüt-Roman "Her Heart for a Compass" (Ihr Herz als Kompass) geholfen, der am 3. August erscheinen soll und die fiktive Geschichte ihrer Urgroßtante im viktorianischen England erzählt. "Bei meinen Nachforschungen über sie fand ich mehr über meine eigene DNA heraus, und ich fand diese Belastbarkeit und den Mut sowie das Gefühl von Hoffnung und Optimismus", so Ferguson, die vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches für Erwachsene offenbar in den Startlöchern eines neuen Kapitels ihres Lebens steht: Das persönlichste, authentische. "Ich muss mir bewusst machen, dass es nicht mehr nötig ist, ständig zu versuchen, perfekt zu sein", sagte Fergie gegenüber People. "...Und dass es reicht, einfach Sarah zu sein."

"Lady Margaret Montagu Scott entflieht den Ketten der feinen Kreise und einer arrangierten Ehe in einem Versuch, gegen eine Gesellschaft zu rebellieren, in der von Frauen erwartet wird, dass sie sich fügen", heißt es im Klappentext auf Amazon, wo das Buch bereits vorbestellt werden kann. Fergie habe dabei auch "ihre eigene einzigartige Lebensreise und Erfahrungen" zur Grundlage genommen. Co-Autorin ist den Angaben zufolge Marguerite Kaye, eine erfahrene Verfasserin historischer Romane, wie es heißt.

In wenigen Monaten wird Ferguson zum zweiten Mal Großmutter wird. Hinter ihr liegen tatsächlich turbulente Jahre. Anfangs war sogar die britische Königin Elizabeth II. von ihrer temperamentvollen Schwiegertochter angetan. Doch die rothaarige Herzogin von York entpuppte sich schnell als Skandalnudel und ihre Ehe mit dem Lieblingssohn der Queen, Prinz Andrew, hielt nicht lange. Trotz seiner Verwicklung in den Epstein-Fall hält sie weiter zu ihrem Ex-Mann. Die gelernte Sekretärin Sarah Ferguson bekam Kontakt zu Andrew über ihre langjährige Freundin Prinzessin Diana, die zuvor Prinz Charles geheiratet hatte. Am 23. Juli 1986 läuteten auch für Sarah und Andrew die Glocken in der Londoner Westminster Abbey. Mehrere hundert Millionen Zuschauer verfolgten die Traumhochzeit weltweit an ihren Fernsehern. Das Paar bekam zwei Töchter, die heute 32-jährige Beatrice und Eugenie (31). Andrew hatte schon vor seiner Ehe den Ruf eines royalen Playboys, der mit Schauspielerinnen und Models liiert war. Bereits im Internat hatte er "Überfälle" auf den Schlafsaal der Mädchen angeführt, was ihm den Namen "Randy Andy" (etwa: "Geiler Andy") einbrachte. Sarah soll während ihrer Ehe immer wieder Affären gehabt haben. Als eine Zeitung schließlich die spärlich bekleidete Fergi" zeigte, wie sie sich von einem Finanzberater die Zehen küssen ließ, war Schluss mit lustig. Sie hätten sich viel zu wenig in allen den Jahren gesehen, begründete Andrew die Trennung. Das Paar ließ sich 1996 scheiden.

Fergie blieb in den Schlagzeilen: Kostspielige Reisen, teure Designerkleidung und hohe Personalkosten trieben sie fast in den Ruin. Mit Werbung für das Diät-Unternehmen Weight Watchers, für Porzellan und Damenbinden sowie als Kinderbuchautorin versuchte sich die Herzogin über Wasser zu halten. Einem als Geschäftsmann getarnten Reporter bot sie für 500.000 Britische Pfund Business-Kontakte zu ihrem Ex-Mann an. Später musste sie sich für das unseriöse Verhalten entschuldigen. In einer Talkshow in den USA gestand sie, dass ihre finanzielle Situation "außer Kontrolle" geraten sei.