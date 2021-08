Schwangere Prinzessin Beatrice: Ehemann trifft sich nachts mit seiner Ex

Nachdem Jack Brooksbank, der Ehemann von Prinzessin Eugenie, mit einem Bootsauflug in Begleitung von drei Bikini-Schönheiten für Schlagzeilen gesorgt hat, wirbelt die Presse nun auch einen möglichen Skandal um den Ehemann ihrer Schwester Beatrice auf. Diese erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Gatten Edoardo Mapelli Mozzi. Doch der soll sich nun mitten in der Nacht mit seiner Ex getroffen haben - was für Spekulationen sorgt.

Beatrice-Ehemann trifft sich spätabends mit seiner Ex

Wie die Daily Mail berichtet, wurden Beatrice' Gatte und seine Ex-Verlobte Dara Huang am Wochenende bei einem Spaziergang in New York gesichtet. Soweit, so unverfänglich. Immerhin teilen sich die beiden einen gemeinsamen Sohn, den fünfjährigen Christopher (auch bekannt als "Wolfie"). Das Treffen der Architektin mit dem italienischen Adelsspross sorgte für Gesprächsstoff, weil es nachts stattfand.