Eugenie: Ihr Mann vergnügt sich mit Models, während sie das Baby hütet

So spaßig der Bootsausflug auch wirkte. Der Trip war offiziell rein beruflich. Jack Brooksbank ist Brand Manager der Tequila-Marke "Casamigos", die ein Sponsor der Unicef-Sommergala ist, die am Wochenende stattfand. Eugenies Ehemann nahm am Samstag im Rahmen der Reise an einem Wohltätigkeitsball der Unicef ​​Summer Gala teil, der nur auf Einladung zugänglich war.