Fergie äußert sich zu Fotos mit Models von Eugenies Ehemann Jack

Nachdem sich Prinzessin Eugenies Ehemann Jack Brooksbank mit spärlich bekleideten Damen bei einem Bootsausflug bei Capri vergnügt hat, äußerte sich nun ihre Mutter Sarah Ferguson zu den Schlagzeilen um ihren Schwiegersohn. Brooksbank wurde am Freitag auf einem Oldtimer-Schnellboot vor der italienischen Insel Capri gesichtet. Es wurden pikante Fotos veröffentlicht, die zeigen, dass bei dem Boots-Trip leicht bekleidete Damen mit von der Partie waren. "Viel Glück beim Erklären dieser Bilder, Jack", titelte die englische Presse unter anderem. In einem Interview verteidigte "Fergie" Eugenies Gatten nun mit Inbrunst. Die Aufnahmen, die den 35-Jährigen in Begleitung der drei Bikini-Schönheiten zeigen, seien kein Grund zur Sorge, versicherte sie.

"Fergie" verteidigt ihren Schwiegersohn, Jack Brooksbank

"Jack, der auf der Titelseite war, ist ein so aufrichtiger Mensch", schwärmte die Ex-Frau von Prinz Andrew von ihrem Schwiegersohn in der BBC-Sendung "The One Show". Brooksbank sei ein hervorragender Ehemann und ein toller Vater, der sich "nie in den Vordergrund drängt, sondern immer lieber im Hintergrund bleibt."

Bei Brooksbanks weiblichen Begleiterinnen soll es sich um Reality-Sternchen Rachel Zalis sowie die Models Maria Buccellati und Erica Pelosini gehandelt haben, die wie er für George Clooneys Tequila-Marke "Casamigos" arbeiten. Eugenies Mann ist Brand Manager der Tequila-Marke "Casamigos", die ein Sponsor der Unicef-Sommergala ist, die am Wochenende stattfand. Brooksbank nahm Berichten zufolge am Samstag im Rahmen der Reise an einem Wohltätigkeitsball der Unicef ​​Summer Gala teil. Der Capri-Trip von Eugenies Mann war demnach rein beruflich.