Meghan und Harry von ihrer Vertrauten Prinzessin Eugenie hintergangen?

Eigentlich wird behauptet, dass Harrys Cousine Prinzessin Eugenie so gut wie das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie sein soll, zu dem Herzogin Meghan eine innige Verbindung aufbauen konnte. Eugenie pflegt nicht nur zu ihrem Cousin Harry eine enge Beziehung. Die Prinzessin von York soll auch dessen Frau nahe stehen.

Eugenie gleich zu Beginn von Harrys Romanze mit Meghan

Insidern zufolge sollen Eugenie und Harry "beste Freunde" sein. In der nicht autorisierten Biografie "Finding Freedom" behaupten die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand, dass die beiden früher vor ähnlichen Herausforderungen gestanden sein sollen. "Wie Harry hatte auch Eugenie Mühe, ihre eigene Identität zu finden, als sie aufwuchs", heißt es über die 31-Jährige, der Harry in der Vergangenheit so manch Detail über sein Privatleben anvertraut haben soll. "Harry hatte sich immer seiner Cousine anvertraut, wenn es um die Frauen in seinem Leben ging", heißt es in "Finding Freedom".

"Er hat ihr nicht nur implizit vertraut, Freunde sagen auch, dass sie ihm seit Jahren großartige Ratschläge gibt", so die Autoren der Sussex-Biografie. Aufgrund ihrer außergewöhnlich engen Bindung soll Eugenie deswegen auch eine der ersten Personen gewesen sein, denen Harry von Meghan erzählte. Er habe seine zukünftige Ehefrau auch unbedingt seiner Cousine vorstellen wollen. Und die soll von Anfang an ganz begeistert gewesen sein von der ehemaligen "Suits"-Darstellerin und ihren Cousin auch zu einer Fortsetzung der Beziehung ermuntert haben.