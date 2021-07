Wie Prinz Charles Karriere von Eugenie und Beatrice sabotierte

Soll Prinz Charles etwa seine Finger mit ihm Spiel gehabt haben, als Entschieden wurde, dass seine Nichten Prinzessin Eugenie und Beatrice nicht in die erste Reihe der britischen Royals aufgenommen werden? Das behauptet jedenfalls Royal-Kenner Robert Lacey in seinem Buch. Darin beschreibt er, dass Charles nicht wollte, dass die beiden Prinzessinnen prominente Mitglieder der königlichen Familie werden, nachdem Meghan und Harry aus der ersten Reihe der Royals zurückgetreten waren.

Charles verwehrte York-Schwestern Senior-Royal-Status

Der königliche Experte Robert Lacey behauptet in seinem Buch "Battle of Brothers", das eigentlich den Konflikt zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry beleuchtet, dass die beiden York-Schwestern seiner Meinung nach eine nützliche Rolle für die königliche Familie hätten spielen können. Die beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson beschreibt er als "lebendig und intelligent" - was der Königsfamilie von Nutzen hätte sein können.

Beatrice und Eugenie gelten beide als "nicht arbeitende Royals" - sprich, sie sind nicht offiziell im Namen der Krone tätig. Als nicht arbeitende Royals bekommen Beatrice und Eugenie nicht so viel Geld aus dem königlichen Topf und haben "normale" Jobs.