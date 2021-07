Meghan und Harry: Wieso wird ihre Tochter nicht in Erbfolge anerkannt?

Knapp zwei Monate ist es her, dass Prinz Harrys und Meghans Tochter Lilibet das Licht der Welt erblickt hat. Der Sussex-Spross wurde in 4. Juni 2021 in Kalifornien geboren. Meghans und Harrys Tochter hört mit vollem Namen Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Sie steht nach ihrem Großvater Prinz Charles, ihrem Onkel Prinz William, dessen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, ihrem Vater Prinz Harry und ihrem Bruder Archie eigentlich auf Platz 8 der britischen Thronfolge. Als Tochter eines Duke steht ihr im Vereinigten Königreich das Höflichkeitsprädikat Lady zu. Ein Umstand sorgt nun aber für Verwunderung: In der königlichen Erbfolge ist Lilibet sieben Wochen nach ihrer Geburt noch immer nicht offiziell zu finden.

Harry und Meghans Tochter noch nicht in Erbfolge anerkannt?

Ihr Bruder Archie wurde nur zwei Wochen nach seiner Geburt 2019 in London in die offizielle Liste aufgenommen. Prinz Louis, der jüngste Sohn von William und Kate, erhielt binnen weniger als zwei Wochen nach seiner Geburt den fünften Platz zugewiesen. Auf der offiziellen Website der Royals fehlt in der Auflistung der Thronfolger allerdings jede Spur von Meghans und Harrys Tochter. Aktuell wird immer noch Charles Bruder, Prinz Andrew, als Nummer acht in der Thronfolge gelistet.