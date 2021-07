Neue Liebe im britischen Königshaus - und es ist ein Skandal

Peter Mark Andrew Phillips ist der erste Sohn von Prinzessin Anne und Mark Phillips. Er ist das älteste Enkelkind von Königin Elisabeth II. Seine Ex-Frau Autumn lernte er 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen, wo er beruflich unterwegs war und sie als Hostess arbeitete. Das Paar verlobte sich um Juli 2007. Am 17. Mai 2008 trauten sich dei beiden in der St. Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Im Februar des vergangenen Jahres gaben die Phillips' ihre Trennung bekannt.