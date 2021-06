Peter Phillips kurz nach Scheidung mit Prinz Harrys Ex unterwegs

Der Buckingham-Palast teilte bereits Anfang 2020 mit, dass beide nach zwölf Jahren Ehe beschlossen hatten, sich scheiden zu lassen. Der 43-Jährige und seine kanadische Frau würden demnach im südwestenglische Gloustershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen, hieß es damals. Autumn lernte Phillips 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen. 2008 heirateten sie in der St. George's Chapel in Schloss Windsor.