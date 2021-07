Prinzessin Beatrice: Die versteckte, besondere Bedeutung ihres Brautlooks

Am 17. Juli des vergangenen Jahres hat sich Prinzessin Beatrice mit dem italienischen Immobilienentwickler Edoardo Mapelli Mozzi im Rahmen einer privaten Zeremonie in der All Saints Chapel im Windsor Great Park getraut. Mittlerweile ist das Paar seit über einem Jahr verheiratet. Mitte Mai teilte der Palast außerdem mit, dass die Queen-Enkelin und ihr Ehemann ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Der Nachwuchs soll im Herbst das Licht der Welt erblicken.

Beatrice trug Hochzeitsoutfit mit besonderer Bedeutung

Was vielleicht nicht alle wissen: Beatrices Hochzeitslook enthielt eine besondere, versteckte Botschaft. Geheiratet hat die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson n einem Kleid, das ihr von Queen Elizabeth II. geliehen wurde. Dazu trug sie eine diamantbesetzte Tiara, die einst Königin Mary gehörte. Laut dem britischen Hello!-Magazin schien ihr Braut-Outfit demnach ihren vollen Namen - Beatrice Elizabeth Mary - zu huldigen.