Nicht wiederzuerkennen: "Baywatch"-Star Erika Eleniak verteidigt Aussehen

Das Leben des "Baywatch"-Stars

Schon früh spornte ihr Vater Erika Eleniak an, Schauspielerin zu werden. Er selbst war von Kanada in die USA gezogen, um vor der Kamera sein Glück zu versuchen. Ohne Erfolg. Dafür trat seine Tochter bereits als Kind in Werbespots auf und arbeitete auch später immer wieder als Werbemodel, bevor sie 1982 erstmals eine kleinere Rolle in einem Film ergatterte. In "E. T. – Der Außerirdische" von Stephen Spielberg spielte die gebürtige Kalifornierin eine Klassenkameradin der Hauptfigur Eliott.

Karriere war fast zu Ende, bevor sie begann

Doch nur wenig später begann der angehende Kinderstar zu straucheln. In ihrer Highschool-Zeit verfiel Eleniak dem Alkohol und den Drogen. Erst 1988 sollte sie den Absprung schaffen und wieder verschiedene kleine Rollen in Hollywood annehmen. Ihre stagnierende Karriere bekam erneut Schwung, als Eleniak in zwei Playboy-Ausgaben erschien und eine der Hauptrollen in "Baywatch" angeboten bekam. Zwei Staffeln lang war sie daraufhin in der Erfolgsserie zu sehen, wo sie durch die Rolle der Shauni McClain internationale Bekanntheit erlangte.