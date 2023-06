"Sex and the City"-Star Kristin Davis nach Botox und Fillern "unerbittlich verspottet"

Ein Eingriff an den Lippen sei zudem nicht so ausgegangen, wie sie es sich erhofft hatte. "Niemand hat mir gesagt, dass es die ganze Zeit nicht gut aussah", so Davis zum Telegraph.

Die Kultserie "Sex and the City" machte Davis und ihre Costars bereits vor einem Vierteljahrhundert weltberühmt. Seitdem stehen sie im Rampenlicht. Anlässlich des Jubiläums bedankte sich die Schauspielerinnen erst kürzlich bei ihren Fans für ihre Treue "25 Jahre. Oh, mein Gott", sagte Sarah Jessica Parker in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Account des Senders HBO.

Parker spielte in der HBO-Serie, die in den USA von 1998 bis 2004 lief und auch im deutschen Sprachraum sehr erfolgreich war, die Hauptfigur Carrie Bradshaw. Im Video ist neben ihr und Davis auch Cynthia Nixon zu sehen. "Danke, dass ihr uns liebt", sagte Nixon. Die drei wandten sich auch auf ihren Instagram-Profilen an ihre Fans.

"And Just Like That..." Staffel 2 startet am 22. Juni

Kim Cattrall fehlte indes in dem HBO-Clip. Die Serie erzählt das Leben von Bradshaw und drei ihrer Freundinnen in New York. Cattrall war neben Nixon und Davis eine von ihnen: Samantha Jones. Im Dezember 2021 startete die Nachfolge-Serie "And Just Like That..." - zunächst ohne Cattrall. Wie vor kurzem bekannt wurde, soll sie in der zweiten Staffel auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.