Offene Worte: Jennifer Garner über schwierige Co-Elternschaft mit Affleck

Ben Affleck und Jennifer Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Ihre Trennung hatten die beiden Schauspieler 2015 nach zehn Jahren Ehe bekannt gegeben. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, die es seit der Scheidung weiter gemeinsam erzieht. In einem Interview sprach Garner jetzt übers Elternsein und ihre Patchwork-Familie.

Garner über das "ganze Chaos der Erziehung"

Im Rahmen der Variety-Reihe "Actors on Actors" erzählte Jennifer Garner gegenüber Sheryl Lee Ralph, wie es ihr und ihrem Ex-Mann gelungen ist, ihren Kindern ein normales Leben zu ermöglichen, während sie gleichzeitig in der Öffentlichkeit stehen. Sie glaube, dass Mutterschaft ein Geschenk sei – trotz der Probleme und Wirrungen, die das gemeinsame Elternsein mit Ex Ben Affleck mit sich bringt.

